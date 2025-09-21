الأحد 21 سبتمبر 2025
رئيس جامعة الوادي الجديد يلتقط الصور مع الطلاب في أول أيام الدراسة

جامعة الوادي الجديد،
جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الطلاب بالتقاط الصور الجماعية، متمنيًا أن يتحقق فى العام الجديد أهداف العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، مع أهمية حرص الطلاب على تنمية مهاراتهم ومواهبهم فى شتى المجالات الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية، باعتبارها عنصرا مهما فى العملية التعليمية.
 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات تحية العلم في أول أيام الدراسة الجامعية اليوم الأحد، بمقر كلية الهندسة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة.


وقدم  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة خلال مراسم تحية العلم التهنئة للطلاب الجدد، والقدامي، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد.

