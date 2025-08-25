الثلاثاء 26 أغسطس 2025
جامعة الوادي الجديد تستقبل لجنة تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي

استقبلت كليتا الآداب والزراعة بجامعة الوادي الجديد، صباح اليوم، وفدًا من فريق تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم مدير إدارة الجائزة الوطنية، وذلك ضمن الجولة الميدانية لتقييم المؤسسات المتقدمة في الدورة الجديدة للجائزة، وفي إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز وتعزيز الأداء المؤسسي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وخلال الفعاليات، استعرض العمداء أبرز المبادرات والمشروعات التطويرية التي شملت التحول الرقمي في الخدمات الإدارية، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز المشاركة الطلابية، إلى جانب جهود الجودة والحوكمة ودعم الابتكار المؤسسي.

كما تفقد فريق التقييم الإدارات المختلفة ومكتبات الكليات وتجهيزات السلامة والصحة المهنية، واطّلع على الأدلة الخاصة بملف الترشح ومعايير التميز. وشارك في الجولة عدد من سفراء التميز الذين قدموا عروضًا تفصيلية حول الخطة الاستراتيجية وجهود التحسين والتطوير.

وفي ختام الزيارة، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة، مثمنين روح الفريق والتعاون المؤسسي داخل جامعة الوادي الجديد، مؤكدين أنها تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التميز والابتكار.

جاءت الزيارة برعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة، وأعضاء فرق التميز المؤسسي.

