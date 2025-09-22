خالد حنفي: آفاق واعدة للتعاون المثمر بين الدول العربية وأيرلندا

شارك الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خلال فعاليات جلسة النقاش "فرص جديدة في العالم العربي" ضمن فعاليات قمة الأعمال العربية – الأيرلندية 2025 التي عُقدت في العاصمة دبلن.

بحضور وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية نيمه سميث (Niamh Smith)، ووزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال نيل ريتشموند (Neale Richmond)، إلى جانب السفراء العرب المعتمدين لدى أيرلندا، وسفراء أيرلندا في الدول العربية، وكبار المسؤولين وصناع القرار، فضلًا عن نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

المنطقة العربية تشهد انعاشًا اقتصاديًا مدفوعًا بالإصلاحات

وأكد «حنفي» أن "المنطقة العربية تشهد انتعاشًا اقتصاديًا قويًا وتنويعًا اقتصاديًا ملحوظًا، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية جادة وتحسن مناخ الاستثمار".

60 % من سكان العالم العربي دون سن الثلاثين

وأوضح أن العالم العربي يضم أكثر من 450 مليون نسمة، أكثر من 60% منهم دون سن الثلاثين، ما يشكل قاعدة استهلاكية شابة، رقمية، وثرية تُحفّز النمو في مجموعة واسعة من القطاعات، من البناء والهندسة إلى التكنولوجيا المالية والتعليم والتكنولوجيا الزراعية.

إشادة بموقف أيرلندا ودعمها للقضايا العربية

وأشار إلى أن الموقف السياسي لأيرلندا، وخاصةً دعمها للقضايا العربية ورفضها للإبادة في غزة، يرسخ الثقة ويُهيئ بيئة مواتية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري. وقال: "نثمّن كعرب موقف أيرلندا السياسي، ونرى أنه ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال، ويخلق أساسًا صلبًا لشراكات استراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين".

آفاق واعدة للتعاون المثمر بين الدول العربية وأيرلندا

وأبرز أمين عام الاتحاد أن الاستثمارات العربية في البنية التحتية والابتكار، جنبًا إلى جنب مع خبرة أيرلندا في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، تفتح آفاقًا واعدة للتعاون المثمر.

نجاح الشراكات في الأسواق العربية يتطلب استراتيجيات طويلة المدى

وأضاف: "نجاح الشراكات في الأسواق العربية يتطلب استراتيجيات طويلة المدى، واليوم نشهد بناء مستقبل اقتصادي جديد قائم على شراكات متوازنة مع شركائنا في أيرلندا".

خالد حنفي يشارك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية الأيرلندية

يشار إلى أنه على هامش الزيارة، شارك الأمين العام في اجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية – الأيرلندية، حيث نوقش واقع العلاقات العربية – الأيرلندية وسبل تطويرها مستقبلًا في مختلف القطاعات الواعدة.

