الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى إمبابة

مطافي
مطافي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بـمنطقة إمبابة، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة بإمبابة

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة بدائرة قسم شرطة إمبابة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

