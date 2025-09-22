الإثنين 22 سبتمبر 2025
ريال مدريد بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإسباني، يتربع ريال مدريد على صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بالعلامة الكاملة بعد مرور الجولة الخامسة ويليه برشلونة في المركز الثاني.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة 

1- ريال مدريد 15 نقطة 
2- برشلونة 13 نقطة 
3- فياريال 10 نقاط 
4- إسبانيول 10 نقاط
5- إلتشي 9 نقاط
6- ريال بيتيس 9 نقاط
7- أتلتيك بيلباو 9 نقاط
8- خيتافي 9 نقاط
9- إشبيلية 7 نقاط
10- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط
11- فالنسيا 7 نقاط
12- أتلتيكو مدريد 6 نقاط
13- أوساسونا 6 نقاط
14- رايو فاليكانو 5 نقاط
15- سيلتا فيجو 5 نقاط
16- ليفانتي 4 نقاط
17- ريال أوفييدو 3 نقاط
18- ريال سوسييداد نقطتان
19- مايوركا نقطتان
20- جيرونا نقطة واحدة

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني 

 


 

