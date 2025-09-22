ريال مدريد بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإسباني، يتربع ريال مدريد على صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بالعلامة الكاملة بعد مرور الجولة الخامسة ويليه برشلونة في المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

1- ريال مدريد 15 نقطة

2- برشلونة 13 نقطة

3- فياريال 10 نقاط

4- إسبانيول 10 نقاط

5- إلتشي 9 نقاط

6- ريال بيتيس 9 نقاط

7- أتلتيك بيلباو 9 نقاط

8- خيتافي 9 نقاط

9- إشبيلية 7 نقاط

10- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

11- فالنسيا 7 نقاط

12- أتلتيكو مدريد 6 نقاط

13- أوساسونا 6 نقاط

14- رايو فاليكانو 5 نقاط

15- سيلتا فيجو 5 نقاط

16- ليفانتي 4 نقاط

17- ريال أوفييدو 3 نقاط

18- ريال سوسييداد نقطتان

19- مايوركا نقطتان

20- جيرونا نقطة واحدة

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.