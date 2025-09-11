بلومبرج: ألمانيا قررت دعم مقترح تقوده فرنسا لحل الدولتين

نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها: إن الحكومة الألمانية قررت دعم مقترح تقوده فرنسا لحل الدولتين.

وأضافت وكالة بلومبرج، أن ألمانيا تعتزم دعم قرار للأمم المتحدة الجمعة يتبنى إعلان نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية، والإعلان الذي تعتزم ألمانيا دعمه يؤيد قيام دولة فلسطينية بالإضافة إلى حق العودة للاجئين.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صادر عنها، إن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

الخارجية الصينية تطالب بتطبيق حل الدولتين

وأضافت الخارجية الصينية: انضمامنا إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يتطابق مع موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق أكد رئيس وزراء هولندا ديك سخوف، في تصريحات رسمية أن بلاده تدين تقويض حل الدولتين، محذرًا من أن خطة إسرائيل بشأن الضفة الغربية تعتبر "غير قانونية" وتشكل تهديدًا مباشرًا لفرص السلام.

رئيس وزراء هولندا يطالب إسرائيل باحترام الاتفاق الإنساني

وشدد رئيس وزراء هولندا، على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاق الإنساني المبرم مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره إطارًا أساسيًا لضمان احترام حقوق المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

هولندا تحذر من الوضع الإنساني الكارثي في غزة

وأشار رئيس الوزراء الهولندي، إلى أن تكثيف إسرائيل للحرب في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي هناك، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.