الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يضع شرطا للتباحث مع واشنطن

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، فيتو

كشف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الإثنين، أن بلاده ترحب بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن تتخلى واشنطن عن الحديث عن نزع سلاح بيونج يانج النووي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن كيم قوله: "إن بيونج يانج لديها نية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مخاوفها (الجوفاء) بشأن نزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه يحتفظ بذكريات جيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وجاءت تصريحات كيم خلال خطابه في اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي السبت والأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضاف كيم: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هاجسها الأجوف بنزع السلاح النووي، وأرادت متابعة التعايش السلمي مع كوريا الشمالية بعد الاعتراف بالواقع، فلا يوجد سبب لعدم جلوسنا مع الولايات المتحدة".

واستطرد قائلًا: "إنني شخصيا لا أزال أحتفظ بذكريات جيدة مع الرئيس الأميركي ترامب".

وقال زعيم الشطر الكوري الشمالي، متطرقا إلى الحديث عن كوريا الجنوبية، إنه لن يجري محادثات مع الجنوب أبدا، مؤكدا أن الشمال لن يسعى أبدا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة واشنطن بيونج يانج سلاح بيونج يانج النووي كيم جونج أون

مواد متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لطائرات مسيرة ويأمر بدعمها بالذكاء الاصطناعي (صور)

كوريا الشمالية لـ أمريكا: وضعنا كدولة نووية لا رجعة فيه

واجب أخوي، زعيم كوريا الشمالية يتعهد لـ بوتين بالدعم الكامل لروسيا

رسالة دعم من زعيم كوريا الشمالية لبوتين قبل لقاء ترامب

الأكثر قراءة

عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

استمرار امتداد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا (فيديو)

ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

الدوري الفرنسي، موناكو يكتسح ميتز بخماسية في مباراة مثيرة

ليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

خدمات

المزيد

تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

حالات يتم فيها دمج البنك المتعثر مع آخر وفقا للقانون

قانون العمل الجديد، كيف يضمن استقرار العقود وحقوق العمال وأصحاب العمل؟

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads