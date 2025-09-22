الإثنين 22 سبتمبر 2025
آمال ماهر تتألق في حفل "موريكس دور" وتكريم خاص للفنان تامر عاشور (فيديو)

شهد حفل موريكس دور 2025، حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والذي أقيم في بيروت.


حفل موريكس دور 2025 

كما شهد حفل موريكس دور 2025، تكريم الفنان تامر عاشور بجائزة  نجم الغناء العربي، وسط تصفيق حار من الحضور.


وتألقت المطربة آمال ماهر في الحفل وأشعلت حماس الجمهور على المسرح كما أنها فازت بلقب ملكة الغناء العربي.

وشهد حفل الموريكس حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم ورد الخال، بيسان إسماعيل، الليدي مادونا، النجم تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، آمال ماهر، ماغي بوغصن وزوجها المنتج جمال سنان، شكران مرتجى، أمينة خليل، ماجد المصري، نيكول سابا وزوجها يوسف الخال، سارة أبي كنعان، وسام فارس، ساشا دحدوح، إضافة إلى المنتج صادق الصباح، إلى جانب مجموعة أخرى من الوجوه البارزة في الوسط الفني.

