بدء تسليم شقق مشروع فالي تاورز إيست بمدينة العبور الجديدة، 28 سبتمبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تسليم وحدات مشروع فالي تاورز إيست بمدينة العبور الجديدة بداية من 28 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل.

كما أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الوحدات البديلة لـ مستأجري الإيجار القديم أصبحت جاهزة للعمل، على أن يبدأ تشغيلها رسميًا مع مطلع أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا للمادة (8) من قانون 164 لسنة 2025 المنظم لعلاقة المالك والمستأجر.

المنصة جاهزة والعد التنازلي بدأ بشأن مستأجري الإيجار القديم

قال خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة على شاشة "القاهرة والناس"، إن الوزارة تتابع بشكل يومي خطوات تجهيز المنصة، مضيفًا: "المنصة جاهزة طبقًا لما جاء في البيان الصادر قبل أسبوعين، وعلى المستفيدين بدء تجهيز المستندات المطلوبة".

المستندات المطلوبة للتقديم في الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أوضح المتحدث باسم الإسكان أن المستندات تشمل طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة، صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة المستفيدين، شهادة ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين)، شهادة وفاة المستأجر الأصلي حال وجودها.

وتابع: بالنسبة لذوي الهمم: شهادة الخدمات المتكاملة، وهناك وسيلتان للتقديم إلكتروني وبريدي

وشدد خطاب على أن المستندات ستُرفع إلكترونيًا بعد إنشاء حساب شخصي على المنصة لمتابعة الطلب، مضيفًا أن الوزارة وفرت بديلًا آخر عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات لتسهيل التقديم على المواطنين.

هدف المنصة: تنظيم وشفافية بشأن مستأجري الإيجار القديم

أكد المتحدث أن إطلاق المنصة يهدف إلى تسهيل حصول المتضررين من قانون الإيجار القديم على السكن البديل بشكل منظم وشفاف، مع ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة دون تعقيدات بيروقراطية.

