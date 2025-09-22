حبس مدمن مخدرات وزوجته بسبب تعذيب نجلها بالإسكندرية

قرر المستشار مصطفى العيسوى وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة في الإسكندرية، حبس كل من "ش.ص" عاطل ومدمن وزوجته "ه.ح" ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدى على نجل الثانية وإصابته بإصابات بالغة في أماكن متفرقة بأنحاء الجسم وعرض الطفل للكشف الطبى وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من الأهالي بقيام زوج الأم ووالدة الطفل بالتعدي على الطفل بمحل سكنهما بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهم "ش.ص" عاطل، بالتعدى على الطفل "ح.ح.ر" 5 سنوات، أن تعدى عليه بالضرب وقام بحرقه بأماكن متفرقة من جسده مستخدما معلقه، والضرب المبرح بعلم المتهمة الثانية "ه.ح" والده الطفل، وتبين أن المتهم متعاطى المخدرات ومخدر الأيس وأنه دائم التعدي على الطفل، وعقب سماع الجيران صراخات الطفل المجنى عليه قرروا البلاغ، وتمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط المتهم وتبين بحوزته مواد مخدرة لمخدر الأيس واعترف بتعاطى المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.