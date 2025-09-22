حدائق أكتوبر تستعد للشتاء بخطة شاملة لرفع كفاءة المرافق

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد عبد الله عن بدء خطة الاستعداد لموسم الشتاء القادم، بعدة خطوات وإجراءات متابعة تشمل: تطهير البالوعات والمطابق، بعمل حصر وتطهير بالوعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة واستبدال وتركيب الأغطية واستبدال الأغطية التالفة وتركيب المفقودة ووضع علامات فسفورية على المطابق لزيادة الأمان وتنفيذ بالوعات أمطار إضافية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه الأعمال ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع المرافق بالمدينة، والتي تهدف إلى: رفع كفاءة شبكات المياه والصرف، وضمان استقرار الخدمة وضغط المياه في جميع المناطق، وإنشاء خزانات استراتيجية وخطوط ناقلة لخدمة التوسعات الجديدة، وتحقيق الجاهزية الكاملة لمواجهة الأمطار وتقليل آثارها.

وناشد الجهاز المواطنين عدم ركن السيارات أعلى بالوعات الأمطار وعدم إلقاء المخلفات الصلبة داخل شبكات الصرف وعدم التخلص من الزيوت أو الشحوم في البلاعات.

ويسعد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بتلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين للمساهمة في تحسين الخدمة وتطويرها.

الاستعداد للظروف المناخية بمدينة الشروق

وفي السياق، تفقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان محطة المعالجة الرئيسية والاستعداد للظروف المناخية بمدينة الشروق".

كما تفقد المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق لمحطة المعالجة الرئيسية وكان برفقته معاون نائب رئيس الهيئة، وكان في استقباله المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وتفقد نائب رئيس الهيئة جميع مراحل المعالجة الثلاثية والمعمل المخصص لاختبارات مياه الصرف الصحي قبل وبعد المعالجة الثلاثية.

وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التشغيل والمعالجة، واطلع نائب رئيس الهيئة على موقع الخزان الرئيسي الذي تم تصميمه ودراسة موقعه بعناية، والجاري استكمال أعمال الطرح له بطاقة استيعابية قدرها 250 ألف م³.

ويهدف الخزان إلى مجابهة الظروف المناخية والطقس السيئ والنوات التكرارية المتوقع حدوثها خلال الأعوام القادمة، طبقًا لتحذيرات وتنويهات هيئة الأرصاد الجوية، وسيتم استخدام الخزان بعد ذلك بأمان كامل في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.

وقام المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، بشرح مفصل حول محطة المعالجة الرئيسية والخزان الرئيسي، مؤكدًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل والمعالجة تأتي هذه الزيارة في إطار الاستعداد للظروف المناخية والطقس السيئ، والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد نائب رئيس الهيئة أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات، والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

