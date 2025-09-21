هل كسوف الشمس وخسوف القمر غضب من الله؟ عالمة أزهرية تجيب (فيديو)

أكدت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القول بأن تكرار ظواهر كسوف الشمس أو خسوف القمر دليل على غضب من الله ليس صحيحًا، موضحة أنها ظواهر كونية تقع بقدرة الله عز وجل وتدل على عظمته وتصرفه في ملكوته.

ما وقع في عهد النبي عند موت ابنه إبراهيم

وأشارت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى ما وقع في عهد النبي ﷺ عند موت ابنه إبراهيم حين كسفت الشمس، فظن الناس أن الكسوف مرتبط بوفاته، فبيّن لهم النبي ﷺ الحقيقة بقوله: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا وادعوا الله"، مؤكدة أن المطلوب عند رؤية هذه الظواهر هو الصلاة والدعاء، لا اعتقاد أنها غضب مخصوص من الله.

قدرة الله وعظمته

وأكدت أن كسوف الشمس وخسوف القمر يذكّران الإنسان بـ قدرة الله وعظمته، ويدعوانه للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل.

