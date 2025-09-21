الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الأحد (آخر تحديث)

اليورو - فيتو
سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، وفق آخر التحديثات.

وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

اليورو 
سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

  • 56.56 جنيها للشراء.
  • 56.73 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 56.51 جنيها للشراء.
  • 56.93 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 56.51 جنيها للشراء.
  • 56.93 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 56.51 جنيها للشراء.
  • 56.93 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

  • 56.51 جنيها للشراء.
  • 56.93 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

  • 56.51 جنيها للشراء.
  • 56.93 جنيها للبيع.

اليورو 
ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).  

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.  

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

ويُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم. 

البنك المركزي الأوروبي

ويخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتآلف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو)؛ نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو. 

