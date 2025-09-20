حماس: العربات المفخخة سلاح الاحتلال لتدمير الأحياء السكنية بغزة

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أن العربات المُسيرة المفخخة، سلاح الاحتلال لإبادة السكان وتدمير الأحياء السكنية في غزة، وأن هذا يُعد جريمة حرب ترقى إلى عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان.

كما أشارت إلى أن منظمات حقوقية وإنسانية وثقت تفجير نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد، في مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري.

وتابعت: على المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، والمؤسسات الأممية، التحرّك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي يندى لها الجبين، واتخاذ خطوات عملية لردع مجرمي الحرب ومحاسبتهم على ما اقترفوه بحق شعبنا وبحق الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.