زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية للإرهاب.



نتنياهو يزعم: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا

وادعى نتنياهو: مستمرون بديناميكية قوية في المعركة لتحقيق الحسم النهائي والقضاء على حماس وإعادة جميع أسرانا.



وواصل نتنياهو مزاعمه: في الأمم المتحدة سأعرض الحقيقة في صراعنا العادل ضد قوى الشر ورؤيتنا للسلام الحقيقي النابع من قوة.



وقال نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى والعمل بشأن الدعاية الكاذبة ضدنا، وذلك على حد زعمه.



وأضاف نتنياهو: بعد اجتماع الأمم المتحدة سألتقي بصديقي الرئيس ترامب للمرة الرابعة منذ بدء ولايته ولدينا الكثير لنناقشه.

