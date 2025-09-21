الأحد 21 سبتمبر 2025
نتنياهو يزعم: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا

نتنياهو
نتنياهو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية للإرهاب.


نتنياهو يزعم: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا

وادعى نتنياهو: مستمرون بديناميكية قوية في المعركة لتحقيق الحسم النهائي والقضاء على حماس وإعادة جميع أسرانا.


وواصل نتنياهو مزاعمه: في الأمم المتحدة سأعرض الحقيقة في صراعنا العادل ضد قوى الشر ورؤيتنا للسلام الحقيقي النابع من قوة.
 

وقال نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى والعمل بشأن الدعاية الكاذبة ضدنا، وذلك على حد زعمه.
 

وأضاف نتنياهو: بعد اجتماع الأمم المتحدة سألتقي بصديقي الرئيس ترامب للمرة الرابعة منذ بدء ولايته ولدينا الكثير لنناقشه.

