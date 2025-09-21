الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظ الدقهلية يتابع انتظام حركة النقل بشوارع المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من شوارع مدينة المنصورة وعددًا من محطات نقل الركاب ( محطة شارع جيهان مع الجمهورية - محطة شارع الترعه مع أحمد ماهر - محطة سامية الجمل مع أحمد ماهر  - محطة شارع الجيش مع الاستاد ) لمتابعة انتظام حركة النقل خلال انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من توافر سيارات لنقل الطلاب والمواطنين، في إطار جولاته المفاجئة للتأكد من توافر الخدمات للمواطنين.

 

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشوارع المنصورة للتأكد من توافر وسائل النقل خلال الفترة المسائية للطلاب والمواطنين 

وخلال الجولة، شدد "المحافظ" على ضرورة الدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد تكدسًا، مؤكدًا: "لن أسمح بأي تقسيم للخطوط أو استغلال للمواطنين، والإجراءات القانونية ستطبق بحزم على المخالفين".

الإعلان عن الأسعار من خلال قائمة أسعار بالمنافذ

كما تابع "مرزوق" أسعار الخضار والفاكهة داخل عدد من المنافذ ومحلات بيع الخضار، وشدد علي الإعلان عن الأسعار من خلال قائمة أسعار ووضع السعر علي كل منتج، مشددًا على جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

 

رفع كافة الإشغالات بالشوارع 

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهاته رئيس حي غرب المنصوره  برفع كافة الإشغالات من شارع ساميه الجمل وجميع الشوارع الرئيسية، مع التأكيد على عدم السماح بعودتها مرة أخرى، حفاظًا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد "المحافظ" على أن جولاته المفاجئة ستستمر بشكل يومي، لمتابعة انتظام الخدمات وضمان رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

