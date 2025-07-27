بداية فعاليات مبادرة "هنجمل بلدنا" بمدينة عزبة البرج بدمياط

بدأت أولى فعاليات مبادرة "هنجمل بلدنا" بمدينة عزبة البرج، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وبحضور عبد الخالق فرج رئيس الوحدة المحلية للمدينة، في إطار جهود المحافظة لدعم التنسيق الحضاري وإبراز الهوية الجمالية للمدن.

فنانون متطوعون من مختلف مدن دمياط



شارك في المبادرة عدد من الفنانين المتطوعين من مختلف الأعمار والفئات، ينتمون إلى مراكز ومدن متعددة من أبناء محافظة دمياط، حيث قاموا برسم ثماني جداريات على سور مكتبة مصر العامة والمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

الجداريات تسلط الضوء على قضايا مجتمعية هادفة



جاءت الأعمال الفنية لتعكس ملامح مدينة عزبة البرج، وتبرز أهمية التعليم، وتشجع على القراءة، وتدعم قضايا المرأة، مع التأكيد على ضرورة توفير حياة آمنة وكريمة لها، وهو ما لاقى استحسانًا واسعًا من الحضور والمواطنين.

فعاليات مبادرة "هنجمل بلدنا" بمدينة عزبة البرج

استمرار المبادرة لتجميل شوارع وميادين المدينة



من المقرر أن تتواصل فعاليات المبادرة خلال الفترة القادمة لتشمل عددًا من الشوارع والميادين الحيوية، بهدف تعزيز الحس الجمالي لدى المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية في تحسين بيئتهم.

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