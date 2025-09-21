بونيتا يقدم تقريرا عن مشاركة المنتخب في مونديال للطائرة

الكرة الطائرة، يستعد المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، لتقديم تقريرا فنيا عن مشاركة المنتخب الوطني الأول رجال، في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين بمشاركة 32 منتخبا.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير أوجه الضعف والقوة في المنتخب، وأسباب الخروج من الدور الأول، بعد الخسارة أمام الفلبين وتونس، والفوز على إيران.

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، اجتماعا هاما خلال الأيام المقبلة، لحسم مصير ومستقبل المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا مع المنتخب الأول.

وأنهى منتخب مصر للكرة الطائرة مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة العالم من الدور الأول، بعد الفوز في مواجهة وحيدة أمام منتخب إيران والخسارة في مباراتين أمام الفلبين وتونس.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد الكرة الطائرة يفاضل حاليا بين استمرار المدير الفني الإيطالي في مهمته مع المنتخب الأول، أو الاستعانة بمدرب مصري وأقربهم أحمد سمير.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة في منافسات التضامن الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وأيضا بطولة النخبة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.