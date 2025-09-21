الأحد 21 سبتمبر 2025
رياضة

بونيتا يقدم تقريرا عن مشاركة المنتخب في مونديال للطائرة

منتخب مصر للكرة الطائرة،
منتخب مصر للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يستعد المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، لتقديم تقريرا فنيا عن مشاركة المنتخب الوطني الأول رجال، في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين بمشاركة 32 منتخبا.

ومن المقرر أن يتضمن التقرير أوجه الضعف والقوة في المنتخب، وأسباب الخروج من الدور الأول، بعد الخسارة أمام الفلبين وتونس، والفوز على إيران.

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، اجتماعا هاما خلال الأيام المقبلة، لحسم مصير ومستقبل المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا مع المنتخب الأول.

وأنهى منتخب مصر للكرة الطائرة مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة العالم من الدور الأول، بعد الفوز في مواجهة وحيدة أمام منتخب إيران والخسارة في مباراتين أمام الفلبين وتونس.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد الكرة الطائرة يفاضل حاليا بين استمرار المدير الفني الإيطالي في مهمته مع المنتخب الأول، أو الاستعانة بمدرب مصري وأقربهم أحمد سمير.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة في منافسات التضامن الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وأيضا بطولة النخبة العربية.

