اللجنة المصرية تنظم المؤتمر الدولي الـ 12 للتضامن الأفروآسيوي 19 أكتوبر

تحت عنوان "ميلاد جديد"، تنظم اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية، برئاسة الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، رئيس تحرير "المصور" ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار الهلال" سابقا، المؤتمر الدولي العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، يوم الأحد 19 أكتوبر القادم.

من المنتظر أن يقرَّ المؤتمر، الذي يعقد برعاية الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اختيار السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيسا للمنظمة، وانتخاب سكرتير عام جديد، خلفا للسكرتير الراحل الدكتور نوري عبد الرزاق.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، في جلسة برئاسة الدكتور أحمد يوسف أحمد، عميد معهد الدراسات العربية الأسبق، الأوضاع المتوترة في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يشار إلى أن منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية هي منظمة دولية غير حكومية مكرسة لمبادئ التحرر الوطني، ومناهضة الاستعمار، والتضامن مع بلدان العالم الثالث. ويقع مقرها في مصر.

وقد تأسست منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية (AAPSO) في مؤتمر عقد في القاهرة في الفترة من ديسمبر 1957 إلى يناير 1958. وتضم منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية 90 لجنة وطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.