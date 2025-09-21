الأحد 21 سبتمبر 2025
سياسة

اللجنة المصرية تنظم المؤتمر الدولي الـ 12 للتضامن الأفروآسيوي 19 أكتوبر

منظمة تضامن الشعوب
منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، فيتو

تحت عنوان "ميلاد جديد"، تنظم اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية، برئاسة الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، رئيس تحرير "المصور" ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار الهلال" سابقا، المؤتمر الدولي العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، يوم الأحد 19 أكتوبر القادم.

من المنتظر أن يقرَّ المؤتمر، الذي يعقد برعاية الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اختيار السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيسا للمنظمة، وانتخاب سكرتير عام جديد، خلفا للسكرتير الراحل الدكتور نوري عبد الرزاق.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، في جلسة برئاسة الدكتور أحمد يوسف أحمد، عميد معهد الدراسات العربية الأسبق، الأوضاع المتوترة في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يشار إلى أن منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية هي منظمة دولية غير حكومية مكرسة لمبادئ التحرر الوطني، ومناهضة الاستعمار، والتضامن مع بلدان العالم الثالث. ويقع مقرها في مصر.

اللجنة المصرية للتضامن الأفروآسيوي: قرار احتلال غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية: يجب ألا نستهين بتصريحات نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

وقد تأسست منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية (AAPSO) في مؤتمر عقد في القاهرة في الفترة من ديسمبر 1957 إلى يناير 1958. وتضم منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية 90 لجنة وطنية.

اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية

الجريدة الرسمية
