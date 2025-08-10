اللجنة المصرية للتضامن الأفروآسيوي: قرار احتلال غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

أعلنت اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية استنكارها البالغ، وإدانتها الكاملة لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة، برئاسة الكاتب والمفكر عبد القادر شهيب: إن اللجنة إذ تشدد على أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تهيب بالعالم أجمع، بكل دوله ومؤسساته ومنظماته وأنصار الحق فيه، أن يتدخل لوقف حرب الإبادة ومخططات التهجير، محذرة من أن مؤامرات الاحتلال ستغرق المنطقة بأسرها في أهوال سيصيب لهيبها العالم أجمع.

محاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة المسلحة

وأضاف البيان: إن خطة احتلال غزة بالكامل تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في التوسع والسيطرة، بل في الاعتداء الصارخ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة المسلحة.

وشددت اللجنة على أن قرار احتلال غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وينسف أي فرص لعملية سلام عادلة.

ودعت اللجنة المصرية للتضامن المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه المؤامرة الخطيرة، وفرض حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت اللجنة دعمها لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات هذه الخطوة الإسرائيلية.

واختتمت، قائلة: إن مصر كانت، وستظل، هي المدافع الأصيل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.