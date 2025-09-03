بعد سرقة نمر أنوسة كوتة، هل تتورط مدربة الأسود الشهيرة في أزمة قانونية جديدة؟

منذ الإعلان عن سرقة نمر أبيض من الفنانة أنوسة كوتة، ابنة المدربة الشهيرة فاتن الحلو، وتساؤلات السوشيال الميديا لاتنتهي، فالحادثة أثارت استفسارات قانونية وأمنية واسعة، إذ كيف يسرق حيوان مفترس بهذا الحجم والخطورة بكل سهولة، ومن المسئول عن ضبطه، وما هي العقوبات التي سيواجهها المتورطون.

موقف القانون من سرقة الحيوانات المفترسة

القانون يتعامل مع هذه الحالات وفقًا لعدة مستويات تشريعية، فالنمر الأبيض يصنَّف ضمن الحيوانات المفترسة النادرة المدرجة في اتفاقية سايتس (CITES) الخاصة بتنظيم التجارة في الكائنات المهددة بالانقراض، وهي اتفاقية انضمت إليها مصر منذ الثمانينيات.

وبناءً عليه فإن تربية أو نقل أو بيع هذا النوع دون ترخيص رسمي من وزارة البيئة وهيئة الحياة البرية يعد جريمة بيئية.

من الناحية الجنائية، يعاقب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته كل من يتاجر أو يحوز كائنات برية مهددة بالانقراض بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ارتبطت الواقعة بالتهريب أو الإتجار غير المشروع، فإن العقوبة قد تتضاعف لتصل إلى الحبس المشدد وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال إذا ثبت أن البيع تم بطريقة غير مشروعة.

هل تتورط أنوسة كوتة في أزمات جديدة ؟

وأثار البعض تساؤلات عن مسئولية المدربة عن حادث السرقة، خاصة أنه من زاوية السلامة العامة، فإن القانون المصري يحظر حيازة الحيوانات المفترسة داخل المدن أو المناطق السكنية دون «إجراءات تأمين صارمة» وهو ما قد يجعل الواقعة أيضًا تخضع لقانون العقوبات باعتبارها تهديدًا للأمن العام، قد تصل عقوبته إلى الحبس والغرامة مع مصادرة الحيوان محل الجريمة إذا ما تبين وجود تهاون في إجراءات التأمين، مما قد يضع كوتة في أزمة جديدة بعد أزمتها الشهيرة مع عامل السيرك الذي هجم عليه أحد الأسود خلال عرض في سيرك بمدينة طنطا وأسفر الحادث عن بتر ذراعه.

يذكر أن النمر الأبيض لا يصنف في القانون المصري على أنه مجرد حيوان خطِر، بل كائن نادر يخضع لإشراف دولي، لذلك فإن استعادته أو ضبطه ليست مجرد مسألة جنائية، بل شأن دولي مرتبط بسمعة مصر في الالتزام بالاتفاقيات البيئية.

ويرى البعض أن الحادث يكشف عن ثغرات واضحة في ملف حيازة وتربية الحيوانات المفترسة داخل مصر، خاصة لدى العائلات الفنية المعروفة بتقديم عروض السيرك، ويفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل هناك حاجة لإعادة تنظيم هذا الملف بما يضمن سلامة المجتمع وحماية الكائنات المهددة من الاستغلال والتهريب أو السرقة ؟

سرقة نمر أنوسة كوتة

وكان سيرك مدربة الأسود أنوسة كوتة تعرض لحادث سرقة بعد اختفاء نمر أبيض نادر من داخل قفصه من السيرك التابع لها بمحافظة مطروح، حيث فوجئت أنوسة باختفاء النمر قبيل العرض الليلي رغم أنه من أشرس الحيوانات في السيرك ولا يسمح لأي غريب بالاقتراب من قفصه.

وجرى طلب النجدة التي حضرت لمعاينة المكان، لتتجه الشكوك نحو أحد أفراد فريق العمل، الذي اعترف بسرقة النمر ونقله إلى الإسكندرية تمهيدًا لبيعه، فأمرت نيابة العلمين ببرج العرب بحبس العامل المتهم بسرقة النمر 4 أيام على ذمة التحقيقات مع تحريات المباحث حول الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

