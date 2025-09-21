الأحد 21 سبتمبر 2025
حزب المؤتمر يطلق خطة متكاملة لإدارة حملات مرشحيه في انتخابات النواب

حزب المؤتمر، فيتو
حزب المؤتمر، فيتو

أعلن حزب المؤتمر عن خطة متكاملة لإدارة حملات مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القاهرة، برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، وبإشراف القبطان وليد جودة الأمين المساعد. 

 تشكيل غرفة عمليات دائمة لتنسيق الحملات والدعاية الانتخابية 

وتضمنت الخطة تشكيل غرفة عمليات دائمة لتنسيق الحملات والدعاية الانتخابية ومتابعة أنشطة المرشحين، إلى جانب تنظيم اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية، والتأكد من تنفيذ البرامج الانتخابية بما يتوافق مع مبادئ الحزب وأهدافه.

 ضمان وصول رسائل مرشحي الحزب إلى المواطنين

وأكد القبطان محمود جبر أن الحزب يضع نصب عينيه أن تكون العملية الانتخابية منضبطة وشفافة، تعكس التزامه بالقانون واللوائح وتعبّر عن روح المسؤولية السياسية، موضحًا أن الخطة تهدف إلى ضمان وصول رسائل مرشحي الحزب إلى المواطنين بشكل واضح ومؤثر، مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وأشار إلى أن الحزب يسعى لتقديم تجربة مختلفة تبرز صورته الإيجابية أمام الرأي العام وتكسب ثقة الناخبين.

ومن جانبه، أوضح القبطان وليد جودة أن غرفة العمليات ستكون في حالة انعقاد دائم منذ الآن وحتى انتهاء العملية الانتخابية، بما يتيح تقديم كل أشكال الدعم الإعلامي واللوجستي للمرشحين، وأشار إلى أن الحزب يعمل على تدريب الكوادر المرافقة للمرشحين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل وفق منهجية الحزب، بما يضمن ظهور المرشحين بصورة لائقة تعزز من قدرتهم على كسب ثقة المواطنين.

من جانبه، شدد المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم بالقاهرة، على أن أمانة التنظيم سيكون لها دور محوري في إدارة العملية الانتخابية ميدانيًا، من خلال التنسيق بين مقار الحزب وأعضاء الحملات في مختلف الدوائر، وأوضح أن الأمانة أعدت خطة لتوزيع الأعضاء والمتطوعين ومتابعة سير العمل بشكل يومي، بما يضمن الانضباط التنظيمي والتواصل المباشر مع المواطنين، وصولًا إلى عرض برامج الحزب ورسائل مرشحيه بشكل فعال.

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

