سياسة

عمليات حزب المؤتمر تصدر تقريرها الثاني عن الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

أصدرت غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر تقريرها الثاني عن الفترة الممتدة من 29 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 2025، والتي واصلت خلالها أعمالها في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وعقد اللقاءات اليومية مع المتقدمين بمقر الحزب الرئيسي في التجمع الخامس بتعليمات مباشرة من الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب.

انتخابات مجلس النواب المقبلة

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المتقدمين على المقاعد الفردية بلغ حتى الآن 115 مرشحًا، موزعين على 23 محافظة ويمثلون 62 دائرة انتخابية وقد باشرت الغرفة المركزية، برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب، وعضوية الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات، وباسم حلقة الأمين المساعد لشؤون التنظيم، مقابلة المرشحين ومراجعة برامجهم الانتخابية بشكل يومي، ورفعت تقريرها المبدئي إلى الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ورئيس مفوضية الانتخابات 

وفي هذا السياق، أعلنت غرفة العمليات إصدار خطابات الترشح الأولية للدفعة الأولى من المرشحين على المقاعد الفردية، والبالغ عددهم 37 مرشحًا، موزعين على عدد من الدوائر في محافظات: المنيا – الدقهلية – الجيزة – الفيوم – السويس – أسيوط – الوادي الجديد – الغربية – المنوفية – سوهاج – كفر الشيخ – القليوبية.

ومن المقرر تسليم هذه الخطابات للمرشحين خلال الأسبوع المقبل، على أن يتبعها اعتماد وتسليم الدفعة الثانية من خطابات الترشح للدوائر الفردية الاخرة ببقية المحافظات في نفس الأسبوع.

وأكد حزب المؤتمر أن عملية اختيار المرشحين تسير وفق معايير واضحة وموضوعية، تعكس حرص الحزب على الدفع بأفضل الكفاءات والكوادر القادرة على المنافسة وخدمة المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية.

الدوائر الانتخابية انتخابات مجلس النواب النواب حزب المؤتمر تلقي طلبات الترشح غرفة العمليات مفوضية الانتخابات

