قبل انطلاق انتخابات النواب، حزب المؤتمر يكشف أهمية الانضمام للقائمة الوطنية

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحديات المجتمعية التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي تتطلب تضافر جهود مؤسسات متعددة، من المدارس والجامعات إلى المؤسسات الدينية، لكن الأهم هو تخصص الأحزاب في ملفات معينة لضمان الفعالية.

كيفية رفع كفاءة العمل السياسي

وأضاف أنه يجب تخصص كل حزب في ملف معين، معتبرًا أن ذلك يرفع من كفاءة العمل السياسي؛ فمثلًا يُمكن لحزب مثل "حماة الوطن" أن يتولى ملف الأمن بحكم خبرة أعضائه، بينما يُمكن لحزب المؤتمر أن يركز على "الاقتصاد الأزرق"، الذي يشمل كل ما يتعلق بالبحار والموارد المائية، مشيرًا إلى أن هذا التخصص يسمح للأعضاء بالتعمق في الملفات، بعكس الطريقة التقليدية التي قد تسند المهام لأفراد غير متخصصين.

الطموح الانتخابي والمراجعة الواقعية

وعلى صعيد الانتخابات، أوضح أن الطموح الانتخابي يمر بمرحلة من المراجعة الواقعية، بعيدًا عن الشعارات الفارغة؛ فبدلًا من السعي للفوز بأكبر عدد من المقاعد بشكل مطلق، يُفضل المسؤول التركيز على المرشحين القادرين على الفوز، مع الأخذ في الاعتبار شعبيتهم وفرصهم الحقيقية.

وأكد على أهمية التحالفات السياسية في تحقيق الأهداف الانتخابية، حيث تلتزم الأحزاب المنضوية تحت القائمة الوطنية بدعم مرشحيها حتى لو كانوا من أحزاب أخرى داخل التحالف، ويُعزز هذا الالتزام من قوة التحالف ككل، ويضمن أن يتم انتخاب الأفضل بغض النظر عن انتمائه الحزبي، طالما أنه يحظى بثقة القيادات.

حزب المؤتمر: الأحزاب الجادة لا تظهر فقط في موسم الانتخابات

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي بقناة “الشمس”، أن الأحزاب الوطنية يجب أن تُركز على اختيار الشخصيات الشعبوية التي تحظى بثقة الناس، حتى لو انضمت إلى الحزب في توقيت قريب من الانتخابات، لأن الحاجة الآن لمن يستطيع بالفعل التواصل مع المواطنين.

وأكد، على أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب في الشارع، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب "الكرتونية" تظهر فقط في موسم الانتخابات للمطالبة بمقاعد دون أن يكون لها أي وجود فعلي أو عمل حقيقي، مشددًا على أن الأحزاب الجادة تعمل بشكل مستمر في الشارع وتدعم الدولة في قضاياها الوطنية، وتؤيد موقفها القوي تجاه القضايا الإقليمية.

وفي مواجهة الشائعات التي تنتشر بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، شدد على أن دور الأحزاب لا يقتصر على المنافسة السياسية، بل يتعداه إلى بناء الوعي، موضحًا أن الهدوء والعقلانية ضروريان في التعامل مع المعلومات، داعيًا المواطنين إلى عدم تصديق كل ما يُنشر، خاصة في فترات الانتخابات، وضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها.

وأوضح أنهم نظموا حملات توعوية وورش عمل على مدار عامين ونصف، بالإضافة إلى حملات "طرق الأبواب" للتواصل المباشر مع العائلات والمواطنين في الشارع، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملات هو جعل الحزب حلقة وصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال حل مشاكلهم اليومية، مثل مشاكل تسجيل أبنائهم في المدارس.

ونوه بأن الحزب يعمل على ملفات حيوية مثل التعليم والإيجارات القديمة، حيث يُقدم توصيات إلى مجلس النواب، ويحاول إيصال وجهة نظر الدولة للمواطنين بخصوص المشاريع التي تنفذها، مؤكدًا على أن المشاركة في العمل الحزبي يجب أن تكون بدافع وطني، وليس من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

