ضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي والقوائم بانتخابات الشيوخ

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام المرشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها الالتزام بالمواعيد المحددة لها، والحدود القصوى للإنفاق، وضوابط تلقي التبرعات، وإجراءات رصد ومتابعة الحسابات البنكية المخصصة للدعاية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

مدة الدعاية والصمت الانتخابي

وبدأت الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، أمس الجمعة، حتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية

وحددت الهيئة الوطنية الانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (13) مقعد مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (37) مقعد ستة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.

تلقي التبرعات

وأوضحت الهيئة أن تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح يكون من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة - بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.

حظر تلقي تبرعات من جهات محددة

وحظرت الهيئة على تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح من أي من:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.

شخص طبيعي أجنبي.

القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الشيوخ

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أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ۲۰۲۵، وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.



وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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