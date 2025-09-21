الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير المعمل الكيماوي لسائق عين شمس: يتعاطى البودر المخدر

حبس متهم
كشف تقرير المعمل الكيماوي الذي تسلمته نيابة عين شمس لعينات أخذت من دماء سائق توك توك ظهر فى مقطع فيديو فى حالة عدم اتزان بمنطقة عين شمس إيجابية التحليل وأنه يتعاطى مخدر البودر. 

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.


فيديو لسائق توك توك غير متزن بعين شمس

ورصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" فى حالة عدم اتزان، ويبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة


بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بتعاطى المواد المخدرة أثناء قيادته المركبة.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

