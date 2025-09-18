الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق توك توك بعين شمس

الطب الشرعي
الطب الشرعي

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق توك توك ظهر فى مقطع فيديو فى حالة عدم اتزان إثر تعاطيه المواد المخدرة بمنطقة عين شمس للطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ علي التوك توك الذي يقوده. 

فيديو لسائق توك توك غير متزن بعين شمس

ورصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" فى حالة عدم اتزان، ويبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بتعاطى المواد المخدرة أثناء قيادته المركبة.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس منطقة عين شمس مديرية أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 5 آلاف قرص مخدر بقنا

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

وداع بموجة "ارتفاع"، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر، الرابط الرسمي

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads