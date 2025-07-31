اختتام امتحانات النقل للدور الثاني بمنطقة الشرقية الأزهرية

اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل الثانوي، وسط حالة من الهدوء والانضباط بجميع اللجان، دون رصد أية شكاوى تتعلق بالأسئلة.

الجنيدى يتابع امتحانات الدور الثانى

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن منطقة الشرقية الأزهرية: في اليوم الختامي تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير الامتحانات وذلك بعددٍ من لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث أكد أن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة، ولم تخرج عنها وأن النتيجة ستكون مبشرة بالخير.

التزام الجميع بالتعليمات

وأشاد الجنيدي بهدوء اللجان وانضباطها والتزام الجميع بتعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، موجها بسرعة إنهاء أعمال التصحيح والرصد، تمهيدا لإعلان النتائج.

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