الأونروا: المعاناة والدمار بغزة لا يمكن تصورهما و1.9 مليون شخص مشردون قسرا

قالت وكالة الأونروا اليوم الأحد: إن المعاناة والدمار بغزة لا يمكن تصورهما وأن 1.9 مليون شخص مشردون قسرا.

وأضافت الأونروا: ندعو مجددا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا.

 

الوضع في غزة غير إنساني

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

