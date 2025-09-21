شرطة الاحتلال تعتقل حنين الزعبي بادعاء "التحريض على الإرهاب"

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية القيادية والنائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين الزعبي، من منزلها في مدينة الناصرة بمنطقة الجليل المحتل، صباح اليوم، بادعاء "التحريض على الإرهاب".

وبحسب مدير مركز عدالة اعتقلت الشرطة اعتقلت حنين الزعبي من بيتها بالناصرة، صباح اليوم، واقتادوها إلى طبرية للتحقيق بشبهة التحريض على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية".

التوقيف غير قانوني

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه "واضح لي أن هذا التوقيف غير قانوني لأنه بالإمكان دعوتها بشكل عادي وطبيعي مع تحديد موعد ومكان للتحقيق دون اعتقال أو المجيء في ساعات الصباح الباكر إلى منزل عائلتها بمرافقة 6 أفراد شرطة للتوقيف بشبهات من هذا النوع".

واختتم مدير "عدالة" حديثه بالقول: إن "قانونية التوقيف ستكون جزءًا مركزيًا في هذا الملف، في حال طلبت السلطات تمديد الاعتقال".

وأدانت الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي "اعتقال النائبة السابقة، والقيادية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، صباح هذا اليوم الأحد، على يد قوات البوليس، التي تكثف في العامين الأخيرين دورها كبوليس سياسي؛ والآن تنفيذا لأوامر وزيرها، العنصر الكهاني بن غفير".

