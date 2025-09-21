عقاب الطلاب بسبب قصات الشعر في أول يوم دراسي بمدرسة السعدية (فيديو)

شهدت مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة قبل قليل، توافد مكثف من الطلاب على المدرسة في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026.

ورصدت عدسة "فيتو" عقاب أحد المدرسين للطلاب المخالفين بقصات شعر غريبة بمدرسة السعيدية الثانوية بنين في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأعلنت المدارس تحذيرات هامة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، مؤكدة أن هناك ممنوعات يجب على الطلاب والطالبات تجنبها من بداية العام الدراسي الجديد وهي:

ممنوع الدخول بغير الزي الرسمي إلى المدرسة

ممنوع خروج الطلاب والطالبات أثناء اليوم الدراسي من المدرسة

ممنوع الشعر الطويل أو التسريحات الغريبة أو المظهر الغير لائق بالمدرسة

ممنوع اصطحاب التليفون المحمول منعًا باتًا إلى المدرسة

ممنوع عدم ارتداء السلاسل أو الخواتم وغير ذلك من الإكسسوارات

ممنوع إرتداء البناطيل الممزقة أو الضيقة أو القصيرة أو الملونة

ممنوع التلفظ بألفاظ خارجة أو غير لائقة بالمدرسة

ممنوع افتعال المشكلات مع المعلمين والمعلمات أو التجاوز معهم أو إثارة الشغب

ممنوع التنمر على الزملاء والزميلات من الطلاب والطالبات أو التعدى عليهم أو القيام بأفعال من شأنها إيذاء الطلاب والطالبات

ممنوع إلقاء القمامة على الأرض

وحذرت المدارس جميع الطلاب والطالبات من أنه من سيخالف ذلك سيتعرض لتطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط المدرسي

