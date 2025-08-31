وسام أبو علي فقد بريقه، التعادل السلبي يحسم لقاء كولومبوس كرو أمام نيويورك ريد بولز

انتهت مباراة كولومبوس كرو الأمريكي مع نظيره نيويورك ريد بولز بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريد بول أرينا في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

مباراة كولومبوس كرو ونيويورك ريد بولز

وشارك وسام أبو علي في المباراة حتى الدقيقة 80، ولم يشهد اللقاء أي خطورة من اللاعب على مرمى نيويورك ريد بولز.

تشكيل كولومبوس لمباراة نيويورك ريد بولز

وجاء تشكيل كولومبوس كرو كالتالي:

وشهد اللقاء الماضي المشاركة الأولى لوسام مع فريقه كولومبوس والتي انتهت بهزيمة النادي الأمريكي أمام نظيره نيو إنجلاند بنتيجة 2/1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.