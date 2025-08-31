الأحد 31 أغسطس 2025
وسام أبو علي فقد بريقه، التعادل السلبي يحسم لقاء كولومبوس كرو أمام نيويورك ريد بولز

وسام أبو علي، فيتو
انتهت مباراة كولومبوس كرو الأمريكي مع نظيره نيويورك ريد بولز بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريد بول أرينا في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

 

مباراة كولومبوس كرو ونيويورك ريد بولز

وشارك وسام أبو علي في المباراة حتى الدقيقة 80، ولم يشهد اللقاء أي خطورة من اللاعب على مرمى نيويورك ريد بولز.

الصورة

تشكيل كولومبوس لمباراة نيويورك ريد بولز

وجاء تشكيل كولومبوس كرو كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING XI 28 SCHULTE 2 HERRERA 7 CHAMBOST 8 GAZDAG 9 ABOU ALI 10 ROSSI 16 HABROUNE 18 AMUNDSEN 25 ZAWADZKI 27 ARFSTEN 31 MOREIRA tiotogen សោមភន 出 pply Chain 2 C SUBS BUSH ALIYU SEJDIĆ RUSSELI -ROWE JONES CHEBERKO LAPPALAINEN PICARD RUVALCABA N Nationwid COLUTBUS REU tv Season tvleses eason Pass 阿新可‎‏'‏‏
الصورة

وشهد اللقاء الماضي المشاركة الأولى لوسام مع فريقه كولومبوس والتي انتهت بهزيمة النادي الأمريكي أمام نظيره نيو إنجلاند بنتيجة 2/1.

