فوز مثير لـ نيويورك سيتي على كولومبوس كرو، ووسام أبو علي يسجل ثاني أهدافه بالدوري الأمريكي

بهدف قاتل بالدقيقة 94 تمكن فريق نيويورك سيتي، الفوز على نظيره كولومبوس كرو الذي يلعب له المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي السابق بنتيجة 3-2 في الدوري الأمريكي.

وأحرز وسام ابو علي هدف الثاني لفريق في الدقيقة 60 من ارتقاء رائع لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء أودعها برأسه قوية اصطدمت باسفل القائم الأيسر للحارس قبل أن تدخل الشباك.

وبهذا الهدف استطاع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي تسجيل هدفه الثاني مع فريقه كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي.

 

ويحتل كولومبوس كرو بعد الخسارة أمام نيويورك سيتي المركز السابع بـ49 نقطة.

وكان سجل وسام أبو علي هدفه الأول بقميص كولومبوس كرو الأمريكي أمام فريق أتلانتا يونايتد، والتي انتهت بفوز كولومبوس كرو بنتيجة مثيرة 5-4.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث لفريقه في المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله دييجو روسي، وكان الهدف الأول له في الدوري الأمريكي، ما يعكس تأقلمه السريع مع الفريق وأسلوب اللعب في المسابقة.
وضع نادي  كولومبوس كرو الأمريكي علم الدنمارك بجوار صورة واسم وسام أبو علي في غرفة ملابس الفريق، وهو ما يعكس كيف دفعت الإجراءات الأمريكية اللاعب للاكتفاء بجنسيته الأوروبية والتنازل عن إبراز هويته الفلسطينية.

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

