وسام أبوعلي أساسيا، تشكيل كولومبوس كرو أمام نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي تشكيل فريقه لمواجهة نادي نيويورك ريد بولز، اليوم، على ملعب ريد بول أرينا في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

 

تشكيل كولومبوس لمباراة نيويورك ريد بولز

ويشارك الدولي الفلسطيني وسام أبو علي أساسيا في لقائه الثاني مع الفريق الأمريكي بعد الانتقال إليه من الأهلي.

وجاء تشكيل كولومبوس كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING XI 28 SCHULTE 2 HERRERA 7 CHAMBOST 8 GAZDAG 9 ABOU ALI 10 ROSSI 16 HABROUNE 18 AMUNDSEN 25 ZAWADZKI 27 ARFSTEN 31 MOREIRA tiotogen សោមភន 出 pply Chain 2 C SUBS BUSH ALIYU SEJDIĆ RUSSELI -ROWE JONES CHEBERKO LAPPALAINEN PICARD RUVALCABA N Nationwid COLUTBUS REU tv Season tvleses eason Pass 阿新可‎‏'‏‏
الصورة

وشهدت المشاركة الأولى لوسام مع فريقه كولومبوس هزيمة النادي الأمريكي أمام نظيره نيو إنجلاند بنتيجة 2/1.

