وسام أبوعلي أساسيا، تشكيل كولومبوس كرو أمام نيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي تشكيل فريقه لمواجهة نادي نيويورك ريد بولز، اليوم، على ملعب ريد بول أرينا في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

تشكيل كولومبوس لمباراة نيويورك ريد بولز

ويشارك الدولي الفلسطيني وسام أبو علي أساسيا في لقائه الثاني مع الفريق الأمريكي بعد الانتقال إليه من الأهلي.

وجاء تشكيل كولومبوس كالتالي:

وشهدت المشاركة الأولى لوسام مع فريقه كولومبوس هزيمة النادي الأمريكي أمام نظيره نيو إنجلاند بنتيجة 2/1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.