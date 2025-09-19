الجمعة 19 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، بانخفاض 5 أصناف على رأسها العويس والزبدية، بينما ارتفع سعر 4 أصناف منها البلدي والدبشة، واستقر سعر 8 أصناف آخرين.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 17 صنفًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، كنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 40 إلى 50 جنيهًا.
  4. تراوح سعر المانجو زبدية بين 39 و41 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 20 و33 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 40 و50 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا.
  4. تراوح سعر مانجو دبشة بين 20 و33 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  5. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.
أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 35 و45 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 20 و33 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر المانجو سنارة بين 20 و33 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 35 و40 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر مانجو تومي بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو كنت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر مانجو كيت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 41 و45 جنيهًا.

