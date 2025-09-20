وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

وصف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واقعة سرقة الأسورة الفرعونية الذهبية من المتحف المصري بالتحرير بأنها تصرف "دنيء وغبي" وتضحية بقطعة أثرية لا تُقدر بثمن مقابل قروش قليلة، مشددًا على أن ما حدث يمثل جرحًا عميقًا لـ27 ألف عامل بالمجلس الأعلى للآثار وكأنهم جميعًا تعرضوا للطعن.

تراخي في الإجراءات وراء السرقة

أوضح وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن السبب المباشر وراء الحادث هو التراخي في تطبيق الإجراءات الورقية المعتمدة على الثقة الزائدة والزمالة، لافتًا إلى أن مفتاح غرفة الترميم له إجراءات دقيقة، إلا أن المتهمة استغلّت الموقف وتمكنت من سرقة الأسورة الذهبية ثم صهرها لاحقًا.

غياب الكاميرات كشف ثغرة خطيرة

وكشف شريف فتحي أن مركز الترميم بالمتحف المصري لا يحتوي على كاميرات مراقبة داخل صالات الترميم، وهو ما جعل الواقعة تمر دون كشفها في لحظتها، مؤكدًا أن وجود الكاميرات كان كفيلًا بمنع ما حدث.

التحقيقات مستمرة مع المقصرين

وأكد الوزير أنه تم تحديد المقصرين في الواقعة، لكن لن تُعلن أسماؤهم أو مناصبهم إلا بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها الرقابة الإدارية والشئون القانونية، نافيًا وجود شركة تأمين أجنبية أو أمن خاص لغرفة الترميم.

فرد الشرطة وعهدة المفتاح

أشار الوزير إلى أن التعليمات تنص على أن مفتاح غرفة الترميم يجب أن يبقى بعهدة فرد الشرطة داخل درج خاص بالغرفة، لكن الإخلال بهذا الإجراء ساهم في وقوع السرقة.

دروس مستفادة ونداء بالعقوبة الرادعة

وشدد وزير السياحة والآثار على أن ما حدث إساءة بالغة لجميع العاملين في الآثار، مؤكدًا ضرورة توقيع عقوبة رادعة على المتورطين لتكون عبرة تمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

