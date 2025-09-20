الأحد 21 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

تعرف على مواعيد عرض مسلسل سلمى

أبطال مسلسل سلمى،
أبطال مسلسل سلمى، فيتو

يحقق مسلسل “سلمى” نجاحًا لافتًا منذ انطلاق عرضه، حيث استطاع أن يجذب الجمهور بأحداثه المشوقة وأداء أبطاله المتميز، ليصبح حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.  

مواعيد عرض مسلسل سلمى

ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله، وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل سلمى، فإن العمل يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر منصة شاهد VIP، مع إتاحة الحلقات مجانًا بعد عرضها على الشاشة، كما يُعرض من الأحد الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية على قناة MBC1.

 

عدد حلقات مسلسل سلمى

 والمسلسل يمتد إلى 90 حلقة كاملة، مثل غيره من الأعمال الدرامية المعربة والمقتبسة من الدراما التركية.

ولقد انطلق العمل في أغسطس الماضي على شاشتي CBC وMBC1، وأيضًا عبر منصة “شاهد”.

 

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى 

ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

 

أبطال مسلسل سلمى

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.    

