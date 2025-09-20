الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أننا نمر بفترة انتقالية ما بين الصيف والخريف، وهي فترة تتسم بالتغيرات السريعة في الأحوال الجوية.

رياح قوية وارتفاع الأمواج حتى 4 أمتار

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن اليومين الماضيين شهدا ارتفاعًا في الأمواج على البحر المتوسط وصل إلى 4 أمتار، مع تسجيل سرعات رياح بلغت 70 كم/ساعة، ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، خاصة على سواحل البحر المتوسط وبعض مناطق خليج السويس.

أمطار على مطروح والإسكندرية والوجه البحري

وأضافت أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ساهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدى إلى سقوط أمطار على مطروح والإسكندرية والعلمين، بالإضافة إلى مناطق من شمال الوجه البحري.

تحسّن تدريجي واعتدال الملاحة البحرية

وأكدت أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنًا نسبيًا اعتبارًا من الغد، حيث ستقل سرعات الرياح على البحر المتوسط، وتعود حركة الملاحة البحرية إلى الاعتدال، مع انخفاض ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2 متر.

فرص أمطار ضعيفة الأيام المقبلة

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون ضعيفة خلال الأيام المقبلة، حيث تقتصر على أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد والسواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

الحرارة تعتدل.. والرطوبة تزيد الإحساس بالحر

ولفتت "غانم" إلى أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار ستتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تنخفض الصغرى إلى 22 درجة مئوية، مؤكدة عدم وجود أي ارتفاعات كبيرة في الحرارة هذا الأسبوع.

وأوضحت أن نسب الرطوبة المرتفعة تجعل الأجواء تبدو حارة ورطبة خاصة خلال فترة الظهيرة.

