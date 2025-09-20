الخريف على الأبواب، تحذيرات من أمطار بالسواحل الشمالية حتى القاهرة، رياح وارتفاع الأمواج بـ 8 شواطئ، اضطراب الملاحة البحرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ويؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2 إلى 4 درجات مئوية



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من الإسكندرية والعلمين ومطروح وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تلطف الأجواء في الظل وليلًا.



تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق على سواحل "مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد" حيث تصل سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 كم في الساعة.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

أسوان: درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.