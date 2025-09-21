الأحد 21 سبتمبر 2025
ملفات وحوارات

غدا بدء فصل الخريف، يتساوى الليل مع النهار، يستمر 3 أشهر، سيول وعواصف رعدية ورياح مثيرة أبرز تقلباته

فصل الخريف، فيتو
فصل الخريف، فيتو

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية فصل الصيف وبدء فصل الخريف، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الخريف يوم الإثنين 22 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.


وتشير التنبؤات الفصلية لهذا الخريف أن معدل سقوط الأمطار ستكون في المعدلات المناخية المعتادة.

 

امتداد منخفض السودان الموسمي

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية،  يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة وفى خريف هذا العام تزيد معدلات  تكون السيول على المناطق الجبلية لسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وسيناء


قالت الأرصاد الجوية، إن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التى قد تكون كثيفة أحيانا تصل لحد الضباب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الأيام المقبلة

درجات الحرارة تتهاوى، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

ويتسم خريف 2025 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت أن أحيانا يتواجد منخفض جوى شديد البرودة في طبقات الجو العليا لتهيئ الفرصة لتكون حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب فى زيادة سقوط الأمطار ونشاط قوي للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية على مناطق متفرقة.

 

كيف يحدث الاعتدال الخريفي؟

 

أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن يوم 22 سبتمبر يبدأ فصل الخريف،ويكون ذروة فصل الخريف فلكيا في ذلك اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار مجددا على الكرة الارضية كما في الاعتدال الربيعي


وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

 

وقال تادرس إن  يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظ.



حالة الطقس اليوم الأحد

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  الأحد آخر أيام فصل الصيف، حيث يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 30

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

