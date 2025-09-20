الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حماية العقود واستحقاقات المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد،فيتو
قانون العمل الجديد،فيتو

مع دخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ، برزت عدة مواد مهمة تضمن حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وتمنحهم مظلة حماية أوسع في مواجهة تغيّرات السوق أو قرارات أصحاب الأعمال.

استمرار عقود العمال رغم انتقال الملكية

 

أكدت المادة (11) أن بيع المنشأة أو إدماجها أو تقسيمها أو حتى انتقالها بالإرث أو الهبة أو المزاد العلني لا يؤدي بأي حال إلى إنهاء عقود العمل.

 

العقود تبقى سارية كما هي.

 

العاملون يحتفظون بجميع حقوقهم ومكتسباتهم.

 

المالك الجديد (الخلف) يكون مسئولًا بالتضامن مع المالك السابق عن الالتزامات الناشئة عن تلك العقود.

 

بهذا النص، قطع القانون الطريق على محاولات التخلص من العمال أو المساس بحقوقهم عند تغيير الملكية.

 

حقوق المرأة العاملة.. حماية مزدوجة

 

القانون وضع حزمة من الامتيازات للمرأة العاملة، بهدف التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية:

 

إجازة وضع مدفوعة الأجر: 4 أشهر (قبل وبعد الولادة)، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.

 

تخفيض ساعات العمل: ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تكليفها بساعات إضافية حتى 6 أشهر بعد الوضع.

 

العودة إلى العمل: للعاملة الحق في استعادة وظيفتها أو وظيفة مماثلة دون أي انتقاص من مزاياها.

 

حظر الفصل: لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة إلا لسبب مشروع.

 

فترات الرضاعة: ساعتان يوميًا (بواقع نصف ساعة على الأقل لكل فترة) خلال السنتين التاليتين للوضع، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون خصم من الأجر.

 

رسالة القانون

 

ما بين تثبيت العقود وضمان استمراريتها، ومنح المرأة حقوقًا إضافية في إجازات الوضع وساعات العمل، يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق معادلة التوازن بين حقوق العاملين واستمرارية النشاط الاقتصادي، في خطوة تستهدف استقرار سوق العمل المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصحاب الأعمال القطاع الخاص العاملين بالقطاع الخاص النشاط الاقتصادى قانون العمل عقود العمال عقود العمل قانون العمل الجديد

الأكثر قراءة

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

ميلان يضرب أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

مدرب إشبيلية السابق يصدم محمد صلاح بشأن حصد الكرة الذهبية

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

النصر يكتسح الرياض بخماسية في الدوري السعودي

بعد سرقة الأسورة الذهبية.. وزير السياحة والآثار يكشف حقيقة ضياع قطع أثرية أخرى

خريف 2025, الأرصاد تكشف عن المناطق المهددة بـ السيول

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بتحقيق الثراء والاستقرار

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads