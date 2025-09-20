انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالإسكندرية

انطلقت اليوم السبت فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة الإسكندرية، حيث يؤدي 881 دارسًا اختبارات المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة (المستوى الأول)، والمرحلة التخصصية بمختلف مستوياتها، وذلك بفرع الرواق الأزهري بسموحة.

تابع فعاليات الاختبارات الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه الشيخ محمود ماهر مدير إدارة الرواق، وأيمن حافظ المسؤول التقني بالإدارة.

حيث تفقد اللجان واطمأن على انتظام سير العمل وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين.

وأكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة على ضرورة تهيئة بيئة مريحة للطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم، والاستماع إلى طلباتهم وملاحظاتهم، مشددًا على أن هذه الاختبارات تمثل أداة مهمة لقياس مستوى التحصيل العلمي للدارسين ومساعدتهم على تطوير أدائهم الأكاديمي.

وقد أعرب الدارسون عن رضاهم بحسن التنظيم وسلاسة إجراءات الاختبارات، ووجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إتاحة الفرصة لهم لتلقي العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

يُذكر أن رواق العلوم الشرعية والعربية بالإسكندرية يشهد إقبالًا متزايدًا من الراغبين في تعلم العلوم الشرعية، حيث يخدم أكثر من 1450 دارسًا من خلال نظامي الحضور المباشر والتعليم عن بُعد.

وتأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، والدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

