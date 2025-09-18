الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية هو أفضل طريقة لـ عزل حماس

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس: إن الاعتراف بدولة فلسطينية هو أفضل طريقة لعزل حماس.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم وأي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.

ماكرون يتفق مع الأمير محمد بن سلمان على ضرورة حل الدولتين

وأشار ماكرون، إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر.

وتابع ماكرون: هدفنا حشد دعم دولي لحل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا على أنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة ونشر قوة استقرار فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية

مواد متعلقة

ماكرون: 142 دولة اعتمدت إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين

ماكرون يعرب عن قلقه من قصف قطر خلال اتصال هاتفي مع ترامب

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

كلوب بروج يكتسح موناكو برباعية في دوري أبطال أوروبا

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا من كوبنهاجن 2/2 في دوري أبطال أوروبا

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads