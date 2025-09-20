وصول أحمد السقا لـ حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الـ15

وصل الفنان أحمد السقا إلي مكتبة الإسكندرية، لحضور حفل ختام الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي.

وقام منظمو المهرجان بإدخال السقا سريعا إلي المكتبة، ولم ينتظر علي الريد كاربت لالتقاط الصور، خوفا من تزاحم الجمهور عليه وإحداث ارباك في التنظيم.

فيما لم يحضر الفنان محمد هنيدي حتي الآن إلي المهرجان الذي يحمل اسمه، وسط تكهنات بأن الفنان قد لا يتمكن من الحضور أو تسلم الجائزة، وهناك اتجاه للاعتذار عن الحضور، فيما لا تزال إدارة المهرجان في انتظار وزير الثقافة أحمد هنو

وأقيمت الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، والمهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

يتضمن برنامج حفل الافتتاح عددا من الفقرات المميزة والتكريمات، ويستهل الحفل فقراته بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن فعاليات الدورة الخامسة عشر، ويلي ذلك فقرة فنية، ثم تكريم اللجنة العليا للمهرجان ولجنة التحكيم، ويختتم الحفل بتكريم النجم محمد هنيدي ويسلمه التكريم الفنان أحمد السقا.

وأكد تامر طه مسئول المركز الصحفي للمهرجان، أن المهرجان يشهد تطورا كبيرا عاما بعد عام، منذ نشأته عام 2008، واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتي الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق، ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي.

و يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرضا مسرحيا، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرضا من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهده، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

