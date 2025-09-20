السبت 20 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

نورا عبدالرحمن تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

مسلسل ما تراه ليس
مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

قالت الفنانة نورا عبدالرحمن: إنها عاشت تجربة مميزة وحماسية خلال مشاركتها في "حكاية الوكيل" ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، مؤكدة أن الدور كان يحمل أبعادا إنسانية أثارت حماسها منذ قراءتها للسيناريو في المرة الأولى.

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي أنها ذهبت لاختبار الأداء وهي متحمسة للغاية رغم صعوبة المنافسة، مؤكدة أن رهبة الأوديشن ، الذي يتم من خلاله اختيار الممثلين لأداء الأدوار الفنية، وتزداد الصعوبة عندما يكون الفنان "متعلق" بالدور ويحلم بتجسيده.

فترة الدراسة 

وصرحت الفنانة نورا عبدالرحمن بأنها اكتشفت أثناء دراستها بالمرحلة الثانوية إمكانية دراسة الفن، وعندما عرضت الأمر على والدتها رفضت، ولكنها التزمت بنصيحة والدتها التي أكدت أن الموهبة لا تتوقف على الدراسة الأكاديمية.

