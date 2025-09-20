خبير يوضح العقوبات الرادعة لغش الذهب وطرق حماية المواطن

غش الذهب، كشف المحامي أحمد كريم، الخبير القانوني، أن عدم ذكر مواصفات السلعة للمستهلك يُعد شكلًا من أشكال الغش التجاري ويُعاقب عليه القانون.

وأشار إلى أن القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية حقوق المستهلكين، وتحديد واجبات الموردين في السوق المصرية.

الالتزام بمواصفات المنتج ضروري

وأكد كريم أن المادة التاسعة من القانون تحدد 7 بنود أساسية يجب على المورد الالتزام بها، من بينها ضرورة بيان خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.



وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس بقناة “الحدث اليوم” أن هذا البند يصبح أكثر أهمية في السلع ذات القيمة العالية مثل المشغولات الذهبية، التي يُنظر إليها كوسيلة للادخار أو الاستثمار.

وأضاف: "على التاجر توضيح خصائص المنتج ونتائجه وعيوبه للمستهلك، حتى يتمكن من اتخاذ قرار شراء مستنير"، مشيرًا إلى أن عدم الإفصاح قد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تغيرت خصائص المنتج أو قل وزنه بعد فترة.

غرامات وعقوبات صارمة للمخالفين

وأشار كريم إلى أن المادة 66 من القانون نصت على أن عقوبة المخالفة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، موضحًا أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية المستهلكين من التجار غير الملتزمين.

أهمية الفاتورة في حماية المستهلك

أكد كريم أن فاتورة الذهب سند قوي للمستهلك، وينبغي أن تشمل المصنعية، الضريبة، عدد الجرامات، مضيفًا أن هذه التفاصيل تمنع التهرب الضريبي وتحفظ حقوق المشتري، وتمكّنه من رفع دعوى ببطلان البيع في حال وجود أي عيب بالمنتج.

الإبلاغ عن المخالفات ودعم المنتج المحلي

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يتيح عدة قنوات للإبلاغ عن المخالفات، بما في ذلك الواتساب، المواقع الإلكترونية، والتقديم المباشر.

وشدد على جودة المشغولات الذهبية المصرية، خاصة في مصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر، مؤكّدًا أنها لا تتأثر بمرور الوقت، على عكس بعض المنتجات الرائجة التي قد تتعرض للتلف أو فقدان اللون.

