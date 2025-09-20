السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موقف مفاجئ لنقابة البيطريين بشأن إبادة الكلاب الضالة

الكلاب الضالة، فيتو
الكلاب الضالة، فيتو

أكد الدكتور محمود حمدي، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة لا تؤيد إبادة الكلاب الضالة، بل تدعم استراتيجيات الرعاية والتعقيم للحد من تكاثرها وحماية الإنسان والحيوان معًا.

 

دور لحماية الإنسان ووقايته من الأمراض 

وأشار خلال مداخلته مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج "حديث اليوم" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن دور الأطباء البيطريين لا يقتصر على رعاية الحيوان فقط، بل يمتد لحماية صحة الإنسان ووقايته من الأمراض المشتركة.

حماية الإنسان والحيوان معًا: معادلة ضرورية

وفي رد على سؤال حول أولوية حماية الإنسان على حق الحيوان في الحياة، أوضح خلال تصريحات ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس بقناة “الحدث اليوم” أن الإنسان مُكرم لكنه لا يعيش بمفرده في المجتمع، مؤكّدًا أن الحل يكمن في إيجاد معادلة توازن بين حماية الإنسان وحماية الكائنات الحية الأخرى، مشددًا على أن إيذاء أي كائن حي غير مقبول.

خارطة طريق لحل أزمة الكلاب الحرة

وأكد وكيل نقابة البيطريين أن حل الأزمة يتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف، وليس جهة واحدة فقط، مشددًا على أهمية عمل مجتمعي متكامل يضم:

الأطباء البيطريون: تطعيم وتعقيم الحيوانات.

المجتمع المدني: التوعية والمشاركة في عمليات "الكاتشينج".

الحكومة: توفير الملاجئ والميزانيات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات التعقيم والتطعيم.

الأفراد: الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء المخلفات، والامتناع عن إيذاء الحيوانات.

وأشار إلى أن هذا النهج نجح في العديد من الدول الكبرى التي تمكنت من حل مشكلة الكلاب الضالة عبر تكاتف الجهود. 

وأكد أن مشكلة الكلاب الحرة تتطلب ميزانيات ضخمة، وأن النقابة ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة البيطريين الكلاب الضالة إبادة الكلاب الضالة رعاية الحيوان الأطباء البيطريين البيطريين

مواد متعلقة

الطب البيطري بالشرقية يدفع بحملة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بعد عقر طفلين

حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد السعار في دمياط الجديدة

إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر أمام رين 0/2 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

هل يلحق إمام عاشور بمباراة القمة؟ أستاذ أمراض الكبد يوضح

من هو الطفل المغربي الذي خطف الأنظار قبل مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء

هل ورد دعاء بدء المذاكرة في السنة النبوية؟ تعرف على رأي علماء الحديث

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads