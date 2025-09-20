موقف مفاجئ لنقابة البيطريين بشأن إبادة الكلاب الضالة

أكد الدكتور محمود حمدي، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة لا تؤيد إبادة الكلاب الضالة، بل تدعم استراتيجيات الرعاية والتعقيم للحد من تكاثرها وحماية الإنسان والحيوان معًا.

دور لحماية الإنسان ووقايته من الأمراض

وأشار خلال مداخلته مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج "حديث اليوم" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن دور الأطباء البيطريين لا يقتصر على رعاية الحيوان فقط، بل يمتد لحماية صحة الإنسان ووقايته من الأمراض المشتركة.

حماية الإنسان والحيوان معًا: معادلة ضرورية

وفي رد على سؤال حول أولوية حماية الإنسان على حق الحيوان في الحياة، أوضح خلال تصريحات ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس بقناة “الحدث اليوم” أن الإنسان مُكرم لكنه لا يعيش بمفرده في المجتمع، مؤكّدًا أن الحل يكمن في إيجاد معادلة توازن بين حماية الإنسان وحماية الكائنات الحية الأخرى، مشددًا على أن إيذاء أي كائن حي غير مقبول.

خارطة طريق لحل أزمة الكلاب الحرة

وأكد وكيل نقابة البيطريين أن حل الأزمة يتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف، وليس جهة واحدة فقط، مشددًا على أهمية عمل مجتمعي متكامل يضم:

الأطباء البيطريون: تطعيم وتعقيم الحيوانات.

المجتمع المدني: التوعية والمشاركة في عمليات "الكاتشينج".

الحكومة: توفير الملاجئ والميزانيات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات التعقيم والتطعيم.

الأفراد: الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء المخلفات، والامتناع عن إيذاء الحيوانات.

وأشار إلى أن هذا النهج نجح في العديد من الدول الكبرى التي تمكنت من حل مشكلة الكلاب الضالة عبر تكاتف الجهود.

وأكد أن مشكلة الكلاب الحرة تتطلب ميزانيات ضخمة، وأن النقابة ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

