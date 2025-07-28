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إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)

تطعيم الكلاب الضالة،فيتو
تطعيم الكلاب الضالة،فيتو

أطلقت مدينة  العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حملة موسعة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة، بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالعاشر، وجهاز المدينة، وجمعية الرفق بالحيوان، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة "مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030".

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شكاوي المواطنين من انتشار الكلاب الضالة 

وجاءت الحملة استجابة لشكاوى متزايدة من المواطنين بشأن انتشار الكلاب الضالة في عدد من الأحياء والمجاورات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة السكان، خاصة الأطفال، وسط مخاوف من التعرض لهجمات مفاجئة أو نقل أمراض خطيرة مثل السعار.

حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة،فيتو
حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة، فيتو

وتم خلال شهر يوليو الجاري تحصين 239 كلبًا حرًا بمناطق متعددة داخل المدينة، شملت مجاورات (13، 25، 29، 72، 73، 67، 68، 69، 7) بالإضافة إلى الحي العاشر والحي الثاني عشر.

حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة،فيتو
حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة،فيتو

أنشطة توعوية لتثقيف المواطنين بطرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة

كما نظّمت الحملة أنشطة توعوية لتثقيف المواطنين بطرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، وتستمر جهود التحصين والتعقيم خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة أحياء المدينة، بما يعزز من أمان الشوارع ويحقق أهداف الصحة العامة.

حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة،فيتو
حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة، فيتو

هيئة الدواء توصي بالتطعيم عند التعرض لعقر كلب

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة مرض السعار، نظرا لأنه مرض قاتل لو لم يتم علاجه مباشرة بعد التعرض للعقر من حيوان مصاب بالسعار.

حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة،فيتو
حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة،فيتو

التطعيم ضد السعار الطريقة الوحيدة للحماية من المرض 

وقالت هيئة الدواء المصرية عند التعرض لعضة حيوان يجب التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي لإجراء التطعيم اللازم ضد السعار لأنها الطريقة الوحيدة للتصدي للمرض.

حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة،فيتو
حملة كبرى لتأمين شوارع العاشر من تهديد الكلاب الضالة،فيتو

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة أن مرض السعار أو داء الكلب هو مرض فيروسي حاد ومعدي يصيب الإنسان والحيوان، ويسببه فيروس السعار عندما ينتقل من لعاب الحيوان الحامل له المسعور إلى الإنسان إذا تعرض للعض أو الخربشة أو لعق الجلد الغير سليم ووصول لعاب هذا الحيوان إلى هذه الأماكن المفتوحة في الجلد.

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