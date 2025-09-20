محافظ الدقهلية يتفقد انتظام عمل منظومة النقل الجماعي بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، منظومة النقل الجماعي بشوارع مدينة المنصورة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك للتأكد من توافر السيارات المخصصة لنقل الطلاب والمواطنين، خاصة بعد الدفع بـ100 سيارة جديدة لدعم المنظومة وحل أزمة التكدسات المرورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخدمة المواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد منظومة النقل الجماعي بالمنصورة في أول أيام العام الدراسي الجديد

وشملت جولة " المحافظ " المرور على عدد من محطات نقل الركاب الرئيسية ( محطة جيهان )، حيث وجّه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لهذه المحطات للتأكد من انتظام العمل وعدم انتظار المواطنين لفترات طويلة دون سيارات، مؤكدًا أن "خدمة المواطنين وراحتهم على رأس الأولويات".

الإجراءات القانونية الصارمة ستُطبق على الفور لضمان انضباط المنظومة

وشدد "مرزوق" على أنه لن يتم التهاون مع أي سائق يقوم بتقسيم خطوط السير أو مخالفة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُطبق على الفور لضمان انضباط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

ووجّه "المحافظ" بالدفع الفوري بالسيارات الجديدة في أي موقع يُلاحظ به وجود تكدسات للمواطنين، بما يضمن توفير وسائل نقل كافية وآمنة وملائمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو رفع المعاناة عن كاهل الطلاب والمواطنين وتوفير خدمة حضارية تليق بمدينة المنصورة.

المنظومة الجديدة للنقل الجماعي ستسهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشوارع

وأكد "مرزوق" أن المنظومة الجديدة للنقل الجماعي ستسهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية بالشوارع، والحد من الأزمات المرورية التي تتزامن مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع إدارة المرور ستواصل المتابعة والتقييم لضمان نجاح المنظومة بشكل كامل.

أرقام الشكاوى بالشبكة الوطنية بالدقهلية

وتؤكد محافظة الدقهلية استمرار تلقيها لشكاوى المواطنين عبر غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية على الأرقام التالية:

📞 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 من الهاتف الأرضي أو المحمول، وكذلك الرقم 114 من الهاتف الأرضي.

