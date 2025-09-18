وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية

يتوجه د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، إلى الرياض، في زيارة رسمية تستهدف إجراء عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك لدى البلدين الشقيقين على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف ملفات التعاون الثنائي، وتعزيز آليات التكامل بين مصر والسعودية في شتى المجالات، وبما يعكس العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تتناول الزيارة ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

